Dakar a signalé son mécontentement jeudi auprès de Kiev, l’invitant à retirer un appel à combattre en Ukraine et à cesser tout recrutement à partir du Sénégal, après l’annonce d’un enrôlement de 36 personnes. Le MAE du Sénégal affirme avoir «appris, avec étonnement, la publication le 3 mars sur la page Facebook de l’ambassade de l’Ukraine à Dakar d’un appel aux citoyens étrangers à venir à l’aide». L’ambassadeur d’Ukraine Yuril Pyvovarov a été «immédiatement invité au ministère des Affaires étrangères (à Dakar) aux fins de vérification et d’authentification», dit le ministère. Pyvovarov a «confirmé l’existence de l’appel et l’enrôlement de 36 candidats volontaires». Dakar a «fermement» condamné «cette violation de l’obligation de respect des lois et règlements de l’État accréditeur». Le Sénégal «a invité instamment l’ambassade à retirer immédiatement l’appel et cesser sans délai toute procédure d’enrôlement de personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère à partir du territoire sénégalais». Le Sénégal s’est abstenu mercredi lors du vote d’une résolution de l’ONU, qui «exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine». Tout en exprimant «sa grave préoccupation face à la situation en Ukraine», le Sénégal qui assure la présidence de l’Union africaine, a «réaffirmé (son) adhésion aux principes du non-alignement et au règlement pacifique des différends».