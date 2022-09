Cuba a été élu vendredi à la présidence du Groupe des 77 (G77) et de la Chine en 2023 lors d’une réunion en marge de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York. Les ministres des Affaires étrangères du G77 ont approuvé la candidature de Cuba par acclamation, une décision saluée par le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez. Cette élection «est plus qu’une reconnaissance de notre pays, c’est une énorme responsabilité, puisque le G77 et la Chine constitue le groupe de coopération le plus large et le plus diversifié de la sphère multilatérale», a-t-il tweeté. Rodriguez a souligné la «tradition historique impressionnante» du groupe, décrivant cette désignation comme «un très grand honneur».