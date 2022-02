Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla, a condamné samedi l'expulsion par les forces d'occupation sioniste, de familles palestiniennes de leurs maisons à El-Qods occupée. «Nous condamnons fermement l'expulsion de familles palestiniennes de leurs maisons à El Qods occupée», a déclaré Parrilla, cité par l'agence palestinienne de presse, Wafa. Pour le chef de la diplomatie cubaine, ces expulsions sont en violation de la Charte des Nations unies, et du droit du peuple palestinien à un État souverain et indépendant à l'intérieur des frontières d'avant 1967 avec El-Qods comme capitale. Les Palestiniens continuent non seulement de subir l'humiliation et les violences quotidiennes (arrestations, assassinats) mais aussi les expulsions en masse de leurs maisons par les forces d'occupation sioniste à des fins expansionnistes. Le 23 décembre 2016, le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 2334 appelant à l'arrêt immédiat de la colonisation dans les territoires occupés qui constitue une violation flagrante au regard du droit international.