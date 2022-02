Une explosion de gaz a retenti à Abou Dhabi dans la nuit de mardi à mercredi, dans un contexte d’insécurité grandissant avec la crainte de nouvelles attaques des rebelles yéménites Houthis qui ont lancé ces dernières semaines missiles et drones contre les Emirats arabes unis. L’ambassade américaine à Abou Dhabi a émis une alerte de sécurité après une importante explosion peu après minuit dans un immeuble de la rue Hamdan, au coeur de la ville. Les services de secours de la capitale émiratie «ont éteint l’incendie causé par l’explosion d’une bouteille de gaz», a indiqué l’agence officielle locale WAM, précisant qu’aucun blessé ou victime n’était à déplorer. «Les équipes ont réussi à contrôler la situation après avoir éteint le feu et évacué les résidents en toute sécurité», a-t-elle ajouté. Un peu plus tard, dans un communiqué séparé, l’ambassade américaine a averti «que des informations faisaient état d’une possible attaque de missile ou de drone» au-dessus d’Abou Dhabi. Par la suite, l’Autorité de défense civile d’Abou Dhabi a publié une «notification publique à tous les médias confirmant que l’incident était dû à l’explosion d’une bouteille de gaz». Le pays du Golfe — qui accueille la Coupe du monde des clubs de la FIFA — est en alerte depuis qu’une attaque de drones et de missiles des Houthis a tué trois travailleurs immigrés à Abou Dhabi le 17 janvier. trois autres attaques aériennes contre le pays ont été interceptées, dont deux revendiquées par les rebelles. Les Emirats font partie d’une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite.