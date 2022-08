Les ministres des Affaires étrangères du Mali et de l'Iran ont exprimé mardi la «convergence de vues» de leur président sur les questions de sécurité et de souveraineté. Le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian s'est rendu lundi et mardi en visite de travail à Bamako, faisant suite à une visite de son homologue Abdoulaye Diop en février à Téhéran. Diop a exprimé la «convergence de vues» entre le président de transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, et le président iranien, Ebrahim Raïssi, «sur des questions aussi essentielles que vitales liées, notamment à la paix, à la sécurité, au développement et à la souveraineté des deux États», dit un communiqué conjoint publié par ses services. Son homologue a parlé quant à lui de «parfaite convergence» sur les mêmes sujets. Les deux hommes ont affirmé la volonté de leur pays d'approfondir la coopération.