Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réunissaient, hier, pour des consultations à huis clos sur la situation politique en Syrie. L'envoyé spécial des Nations unies pour la Syrie, Geir O. Pedersen, devait faire un exposé par vidéoconférence pour informer les membres sur le huitième tour du Comité constitutionnel syrien, qui se tient du 30 mai au 3 juin à Genève. «Je ferai tout mon possible pour rapprocher les points de vue des membres en exerçant mes bons offices», avait déclaré Pedersen, en conclusion du septième tour de la Commission constitutionnelle (entre le 21 et le 25 mars), qui n'a pas permis de réaliser des progrès significatifs. Le diplomate devait également évoquer son récent voyage à Damas, au cours duquel il a rencontré le ministre syrien des AE et des Expatriés, Faisal Mekdad le 22 mai. Lors d'une rencontre avec la presse, Pedersen a indiqué qu'ils avaient discuté d'une série de questions, notamment le travail du Comité constitutionnel, les défis humanitaires auxquels la Syrie est confrontée et l'amnistie générale du 30 avril décrétée par le président syrien Bachar al-Assad.