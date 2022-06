Le président français Emmanuel Macron a «confirmé» samedi comme Première ministre Elisabeth Borne, dont le sort faisait l'objet de spéculation. Macron a indiqué l'avoir chargée de réfléchir à un «nouveau gouvernement d'action» pour début juillet. Il lui a demandé de sonder les groupes politiques à l'Assemblée nationale sur un «accord de gouvernement», leur position sur un vote de confiance le 5 juillet, et aussi sur le vote du budget de l'État à l'automne prochain. «À mon retour du G7 et de l'Otan, la Première ministre me soumettra des propositions pour une feuille de route sur les prochains mois et les prochaines années, et pour la composition d'un nouveau gouvernement d'action que nous mettrons en place début juillet», a-t-il dit. Malgré son revers aux législatives, Macron n'a pas renoncé à la réforme des retraites. C'est, avec la réforme vers le plein emploi, «les deux grandes réformes que nous devons conduire dans la concertation, sans totem ni tabou, mais en gardant un cap d'ambition».Il a écarté un accord avec le Rassemblement national (extrême droite) et La France insoumise (gauche radicale) qui «ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement».