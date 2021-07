Le Vietnam a placé en confinement samedi les huit millions d'habitants de sa capitale Hanoï pour tenter de contenir la montée des cas de Covid-19 qui a déjà contraint un tiers de la population du pays à rester chez elle. Les autorités ont signalé plus de 7.000 nouveaux cas à travers le Vietnam, vendredi, soit le troisième record d'infections quotidiennes battu en une semaine. Après avoir réussi à contenir les assauts de l'épidémie l'an passé, le Vietnam a vu le nombre de cas exploser depuis la fin avril et environ un tiers de ses 100 millions d'habitants est déjà confiné. L'épidémie a toutefois montré peu de signes de ralentissement et le coeur économique du sud du pays, Ho Chi Minh-Ville (9 millions d'habitants), qui a enregistré la majorité des cas récents, a prolongé, vendredi, l'ordre de rester chez soi. Les autorités ont entamé une campagne de désinfection de toute la ville qui, selon elles, durera une semaine.

Le Vietnam a été une des rares économies mondiales a avoir connu la croissance l'an passé grâce à sa capacité à contenir le virus lors des premières vagues de la pandémie. Mais le pays d'Asie du Sud-Est a été lent à se procurer et à administrer des vaccins, seulement près de 4,5 millions de doses ayant été injectées jusqu'à présent. Il s'emploie aussi à développer ses propres vaccins et les autorités disent espérer atteindre l'immunité collective d'ici le début de 2022.