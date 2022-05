Le président russe Vladimir Poutine a assuré que «comme en 1945, la victoire sera à nous», multipliant les comparaisons entre la Seconde Guerre mondiale et le conflit en Ukraine dans ses voeux du 8 mai. «Aujourd'hui nos militaires, comme leurs ancêtres, se battent au coude- à- coude pour la libération de leur terre natale de la crasse nazie, avec la confiance que, comme en 1945, la victoire sera à nous», a affirmé M. Poutine dans ses voeux adressés, hier, aux pays de l'ancien bloc soviétique ainsi qu'aux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine. «Aujourd'hui, le devoir commun est d'empêcher la renaissance du nazisme, qui a causé tant de souffrances aux peuples de différents pays», a-t-il ajouté, souhaitant «que les nouvelles générations soient dignes de la mémoire de leurs pères et grands-pères».

Dans ses voeux, Vladimir Poutine a par ailleurs multiplié les références non seulement aux soldats, mais également aux civils du «front intérieur», «qui ont écrasé le nazisme au prix d'innombrables sacrifices». «Malheureusement, aujourd'hui, le nazisme relève à nouveau la tête», a déclaré le président russe, dans un passage destiné aux Ukrainiens. «Notre devoir sacré est d'empêcher les héritiers idéologiques de ceux qui ont été vaincus» dans la «Grande Guerre patriotique», de «prendre leur revanche». Le président a souhaité «à tous les habitants de l'Ukraine - un avenir pacifique et juste». Aujourd'hui, Moscou va commémorer par une parade militaire la victoire contre l'Allemagne nazie.

La Russie justifie l'opération militaire spéciale lancée en Ukraine le 24 février par la volonté de «démilitariser» et «dénazifier» l'Ukraine. Sur le terrain ukrainien, dans le sud-ouest, des aérodromes des régions d'Artsyz, près de la Roumanie, d'Odessa, le grand port ukrainien de la mer Noire, et de Voznessensk, au nord de Mykolaïv, ont été visés, a de son côté annoncé samedi soir le ministère russe de la Défense.

Dans le nord-est, des systèmes de missiles balistiques mobiles Iskander ont «détruit de grandes quantités d'armes et d'équipements militaires livrés par les Etats-Unis et d'autres pays occidentaux» sur les gares de Krasnograd et de Karlovka, non loin de Kharkiv, a-t-il poursuivi. Des frappes ont en outre été signalées samedi autour de Donetsk (est), et les troupes russes ont obtenu ces dernières 24 heures des gains territoriaux aux alentours de Severodonetsk, l'une des principales localités du Donbass.

En marge de ces opérations, les autorités de la région séparatiste prorusse de Transdniestrie, en Moldavie, ont annoncé samedi que quatre explosions avaient eu lieu la veille au soir dans un village frontalier de l'Ukraine, sans néanmoins faire de victimes.

Sur le front des sanctions occidentales, de difficiles négociations étaient en cours entre les 27 États membres de l'UE pour trouver un accord ce week-end sur un projet d'arrêt des importations de pétrole russe, que la Hongrie a jusqu'alors bloqué.

À l'international, l'Afrique par exemple est confrontée à une crise «sans précédent» provoquée par la situation actuelle Ukraine, en particulier avec la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant, selon le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

Quant à la Chine, elle suit «attentivement» le conflit et va probablement en tirer les enseignements pour ajuster ses plans en vue de s'emparer de Taïwan, a jugé samedi le directeur de la CIA, Bill Burns.