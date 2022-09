De longues files d’attente étaient visibles, hier, devant plusieurs banques au Liban, après une semaine de fermeture à la suite d’une série de braquages de clients voulant retirer leurs économies bloquées. Cette réouverture reste partielle et la plupart des agences sont toujours fermées, alimentant la colère des épargnants qui souhaitent retirer de l’argent. Devant une branche fermée de la Fransabank à Beyrouth, une dizaine de clients, dont des militaires et des des policiers, patientent depuis plusieurs heures. Le Liban est plongé depuis 2019 dans de graves difficultés économiques et financières. Les banques imposent des restrictions draconiennes, empêchant ainsi les clients de retirer leurs économies, en particulier en dollars. Fixée officiellement depuis 1997 au taux de 1500 livres pour un dollar, la monnaie nationale a perdu 95% de sa valeur en deux ans. Incapables d’accéder à leur argent en dollars, des clients ont eu recours à des braquages pour réclamer leurs épargnes.