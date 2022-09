Cinq éléments du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (Daesh/EI), ont été tués dimanche au cours de deux opérations visant à débusquer les terroristes dans le nord de l'Irak, a annoncé l'armée irakienne. Un communiqué du service de presse du Commandement des opérations conjointes (JOC) d'Irak déclare que les forces de sécurité irakiennes ont attaqué deux cachettes de Daesh et tué trois membres du groupe terroriste lors d'une opération dans la province de Kirkouk, dans le nord du pays. Les troupes ont également saisi quatre engins explosifs, une ceinture d'explosifs, une moto, une caméra et d'autres pièces d'équipement sur les lieux, selon le communiqué. Un autre communiqué du JOC indique qu'une unité conjointe de l'armée et des forces paramilitaires Hachd al-Chaabi ont éliminé deux terroristes après les avoir encerclés dans les monts Himreen, à la frontière entre les provinces de Kirkouk et de Salahudin.