Cinq soldats nigériens ont été tués mercredi dans l’explosion d’une mine artisanale dans le département de Gothèye (sud-ouest), a annoncé jeudi le ministère nigérien de la Défense dans un communiqué. Mercredi, «un véhicule d’une unité de patrouille» des Forces armés nigériennes (FAN) a roulé «sur un engin explosif improvisé (EEI)» et «l’accident a malheureusement occasionné la mort sur le champ d’honneur de cinq militaires et fait deux blessés», précise le communiqué lu à la radio publique. L’incident est survenu «mercredi aux environs de 11h00 (10h00 GMT)», selon le communiqué. Le département de Gothèye est situé dans la région de Tillabéri, qui se trouve dans la zone dite des «trois frontières» entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, devenue un repaire des terroristes sahéliens, dont l’Etat islamique au Grand Sahara (EIGS).