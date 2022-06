Cinq roquettes se sont abattues lundi sur une base de l’ouest de l’Irak qui abrite des troupes de la coalition internationale, sans faire de victime ni de dégâts, a annoncé un responsable de la coalition. Une source de sécurité irakienne de la province d’Al-Anbar avait rapporté «la chute de trois roquettes aux abords de la base d’Aïn al-Assad», qui accueille des troupes de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis pour lutter contre le groupe Etat islamique (EI). « Les rapports initiaux indiquent que cinq roquettes ont touché la base. Les forces de sécurité irakiennes ont répliqué», a indiqué un responsable de la coalition. « Il n’y a aucune victime ni dégâts signalés » , a-t-il précisé. La base de Aïn al-Assad est fréquemment visée par des roquettes et des drones armés. Le 9 décembre 2021, l’Irak a annoncé la «fin de la mission de combat» de la coalition internationale qui y conserve à ce jour ses effectifs pour « poursuivre un rôle de formation et de conseil ». Quelque 2 500 militaires américains et un millier de soldats d’autres pays sont stationnés sur trois bases dont celle d’Aïn al-Assad.