«Dans la matinée du 31 octobre, aux environs de 5h00 du matin, des individus armés ont attaqué un détachement du groupement des compagnies républicaines de sécurité (GCRS) et le poste de police frontalier (PPF) basés à Di, dans la province du Sourou, dans la région de la Boucle du Mouhoun», (nord-ouest), a indiqué le directeur général adjoint de la police nationale, Wennèlebsida Darga dans un communiqué. «Le bilan provisoire fait état de cinq policiers tombés et un blessé léger. Côté ennemi, une quinzaine de terroristes ont été neutralisés», a-t-il précisé. L'attaque avait été rapportée plus tôt par des sources sécuritaires faisant également état de «trois policiers portés disparus» et «d'importants dégâts matériels, emportés ou détruits». «Une opération aérienne est actuellement en cours», selon le communiqué. Cette attaque est la quatrième en six jours contre des forces de défense et de sécurité engagés dans la lutte antiterroriste. Vendredi, un soldat a été tué et un autre blessé par l'explosion d'un engin artisanal, dans la province de la Tapoa. Jeudi, deux gendarmes avaient été tués dans une attaque contre un poste de contrôle dans la province de l'Oudalan. Lundi, trois soldats avaient également été tués et sept blessés lors d'une attaque contre une unité militaire, près de la frontière ivoirienne.