Cinq personnes, un policier et quatre civils, ont été tuées, hier, dans une attaque menée par des terroristes présumés contre un poste de contrôle dans le sud du Mali, habituellement plus épargné par de tels actes que d'autres parties du pays, a indiqué un responsable des services de sécurité, cité par des médias. Le poste situé près de la ville de Bougouni, à une centaine de kilomètres des frontières ivoirienne et guinéenne, a été attaqué entre 3h30 et 4h00 par des hommes armés non-identifiés mais présumés terroriste, a dit ce responsable s'exprimant sous le couvert de l'anonymat selon une pratique systématique pour de tels faits. Un élu local tenant lui aussi à rester anonyme a confirmé l'attaque en précisant qu'elle visait un poste mixte de la police et des services forestiers. Le poste est placé sur un important axe de circulation entre le Mali et la Côte d'Ivoire. L'attaque est survenue le jour où les chefs d'Etat ouest-africains se réunissent au Ghana pour examiner les récents développements politiques au Mali, avec la stabilité de ce pays et de tout le Sahel comme l'une des grandes préoccupations de ce sommet extraordinaire.