L'ex-envoyé spécial au Sahara occidental, Christopher Ross, a été victime des attaques obscènes par des Marocains via la blogosphère.

Le diplomate a déclaré: «Je ne cesse d'être étonné par les commentaires des internautes marocains quand ils lisent quelque chose qui ne reflète pas entièrement leur pensée et celle de leur gouvernement sur le Sahara occidental.» L'ancien Envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental a accusé directement le gouvernement marocain qui est derrière cette grossière machination visant sa personne via les réseaux sociaux et le Net en général. Selon Christopher Ross, «de nombreux commentateurs ont choisi d'ignorer que le sujet principal était les droits de l'homme. Ma préoccupation est que le plan de règlement au Sahara occidental soit le résultat de véritables négociations entre le Maroc et le Front Polisario, les deux parties engagées dans ce conflit depuis 1975, conformément aux résolutions successives du Conseil de sécurité», a-t-il clarifié. Il est clair que la question du Sahara occidental relève d'un conflit dont seule la décolonisation conformément aux résolutions onusiennes sont susceptibles de mettre un terme à la situation qui perdure depuis 1975. Cette attitude claire et franche de l'ancien Envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Christopher Ross, lui a causé des insultes et des vulgarités de la part des affidés du Makhzen qui ne savent plus à quel saint se vouer depuis que la cause sahraouie connaît de plus en plus d'exploits et de reconnaissance à travers les pays et les instances régionales et internationales. À ce propos, Christopher Ross a souligné que «le Sahara occidental est un territoire non autonome séparé du Maroc, comme l'attestent la Cour internationale de justice, les plus hautes juridictions européennes, le Secrétariat et les agences de l'ONU, et la plupart des pays du monde, la proclamation de l'ancien président américain Donald Trump n'a rien fait pour changer cette réalité», a-t-il précisé.