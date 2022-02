L’ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira a remporté sans surprise, dimanche, en France une «primaire populaire», consultation citoyenne pour désigner la personnalité qui représentera la gauche à la présidentielle, un processus rejeté par la totalité des candidats de gauche. Affaiblie et fragmentée, la gauche compte pour l’heure, avec le communiste Fabien Roussel, cinq candidats principaux à la présidentielle, mais aucun ne dépasse les 10% dans les sondages et n’apparaît en mesure de rivaliser avec le président sortant Emmanuel Macron ni avec les candidats de droite et d’extrême droite. Taubira a devancé l’écologiste Yannick Jadot, le tribun de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon et la maire de Paris Anne Hidalgo. Tous trois avaient réclamé, en vain, que leurs noms ne soient pas soumis à ce scrutin. Quelque 392.000 personnes ont participé au vote, qui s’est déroulé par Internet de jeudi à dimanche. Les électeurs devaient attribuer à chaque candidat une mention (très bien, bien, assez bien, passable, Insuffisant...).