De nombreuses associations marocaines ont organisé des dizaines de manifestations de soutien au peuple palestinien et contre la normalisation avec Israël. Au moins 27 villes du pays ont vécu, hier, au rythme de marches populaires de dénonciation du fait accompli imposé par le Makhzen à la société marocaine. Il devient, en effet, de plus en plus évident que la démarche de Rabat ne passe pas dans la rue marocaine qui multiplie, depuis plusieurs jours déjà, les actions de protestation. La répression féroce déployée par les ser-vices de sécurité royale est visiblement de moins en moins intimidante pour une société qui entend marquer clairement sa désapprobation de la politique suivie par le roi Mohammed VI.

La contestation d'hier s'est déjà exprimée dimanche dernier à travers un sit-in populaire devant le siège du Parlement à Rabat. Le très actif Groupe d'action pour la Palestine en solidarité avec le peuple palestinien, a voulu donner le signal de la contestation, organisée à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Une autre association, l'Observatoire marocain contre la normalisation avec l'entité sioniste, affiche ouvertement la couleur et son président, Ahmed Ouihmane, qui a dénoncé l'empêchement du sit-in, parle de trahison et rappelle que le slogan du sit- in est «avec la résistance... contre la normalisation avec les sionistes». Les militants marocains qui font montre d'un courage remarquable disent «l'attachement du peuple marocain au soutien au peuple palestinien et la mise en échec de toutes les formes de normalisation».

Au final et au regard de l'agitation que provoque la normalisation maroco-israélienne, la première victime de la politique du Makhzen est la nation marocaine elle-même, dont le peuple ne digère pas le lâchage de la Palestine par le roi. En voulant récupérer le Sahara occidental par la malice et la défiance des lois internationales, Mohammed VI est en passe de perdre son propre peuple. Le monarque perd la confiance de ses sujets, qui ne comprendront jamais que pour asseoir la souveraineté du royaume sur un territoire, il contracte des alliances contre nature, abandonne la mère des causes arabes et crée les conditions d'une guerre fratricide avec l'Algérie voisine. C'est tout cela que les Marocains ont dénoncé, hier et les jours précédents. Ils ne parviennent pas à digérer cette triple trahison et les accents bellicistes de leur roi pour un bout de terre qui, au regard des textes de l'ONU n'est pas marocaine, au même titre que l'Ouest algérien et la Mauritanie. Ils se demandent, à juste titre, pourquoi Ceuta, Mellila et les Îles Canaries ne sont pas réclamées par le Makhzen. En réalité, ils connaissent la réponse et cela aggrave leur défiance envers un monarque qui mène son peuple à sa déchéance. Les Marocains résistent. Ils ont raison. Leur survie en tant que peuple en dépend. Mohammed VI n'aura jamais les moyens de détruire l'Algérie. Mais il est en train de démolir l'âme marocaine.

Ce sera son oeuvre sur cette terre, au grand bonheur des sionistes qui voudraient réaliser leur rêve de domination de tout le Bassin méditerranéen. Une option d'ailleurs soulignée par les ser-vices de renseignement espagnols. Ces derniers estiment dans un rapport, tout ce qu'il y a d'officiel, que le rapprochement entre le Maroc et Israël «est un véritable danger pour l'Espagne et toute la région». Ledit rapport remis au Premier ministre espagnol dit ceci: «Nous savons tous que la nation espagnole est en danger. Le lobby juif est le plus puissant et le plus influent au monde et, de ce fait, le rapprochement entre Rabat et Tel-Aviv met le Maroc en position de force et accroît substantiellement son influence dans la région». Sans commentaire.