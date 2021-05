Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a appelé, à New York, l'Assemblée générale de l'ONU à agir rapidement et à prendre des mesures palpables pour amener l'entité sioniste à cesser son agression contre la peuple palestinien sans défense, et à mettre en oeuvre les décisions onusiennes qui garantissent aux Palestiniens leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Dans son allocution au nom du Groupe arabe à l'ONU, que l'Algérie préside en mai, lors de la réunion d'urgence de l'AG de l'ONU sur la situation au Proche-Orient et la question palestinienne, réclamée par l'Algérie qui préside le Groupe arabe à l'ONU et le Niger qui préside l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI), Boukadoum a indiqué que «cette réunion intervient à la lumière de la situation chaotique dans laquelle vivent nos frères palestiniens, suite aux crimes barbares et à l'agression sauvage commis à l'encontre d'un peuple dont le seul tort est d'avoir refusé de se soumettre à la logique de spoliation de ses terres et à la politique du fait accompli». «Peut-on rester inerte, les bras croisés derrières nos écrans, à compter les centaines de morts et de blessés, dont des femmes, des enfants et des vieux, sans parler des dégâts considérables causés aux principales infrastructures «, s'est interrogé Boukadoum après avoir évoqué «les photos et images terrifiantes de destruction et de massacres» que le monde entier a vues et qui «ont ciblé la vie et les Lieux saints à El-Qods occupée, ainsi que les raids sauvages qui ont semé la mort et l'horreur dans le secteur encerclé de Ghaza»?

De même qu'il s'est interrogé sur «la possibilité de croire, après avoir vu de nos propres yeux, aux allégations fallacieuses qui tentent de justifier le mutisme du Conseil de sécurité ou de mettre l'agresseur et l'agressé sur le même pied d'égalité?», affirmant que «toute tentative de falsification est incontestablement vouée à l'échec, notamment face aux preuves tangibles et certifiées de démolition de maisons de civils innocents, de toutes formes d'injustice, d'oppression et de violations des droits de l'homme». L'immunité accordée à l'occupant «ne fera qu'envenimer la situation», a-t-il fait remarquer, ajoutant que cette initiative commune initiée par l'Algérie au nom du Groupe arabe et par le Niger au nom de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), pour la tenue d'une réunion d'urgence de l'AG, suite à l'incapacité du Conseil de sécurité à cristalliser une position consensuelle pour mettre fin à l'escalade sioniste lors des deux séances tenues les 16 et 18 mai courant, a pour objectif d«'amener l'ONU à assumer ses responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte». Face à «l'inertie du Conseil de sécurité qui tarde à prendre position vis-à-vis de ces événements tragiques», le Groupe arabe affirme «l'impératif pour l'AG d'agir rapidement afin d'adopter des actions pratiques, parvenir à un arrêt total de l'agression que subissent les Palestiniens et recourir à tous les moyens disponibles pour les protéger ainsi que leurs Lieux saints», a-t-il plaidé. Dans ce sillage, a-t-il dit, et «face à la gravité de la situation, le Groupe arabe appelle à la fédération des efforts de toutes les forces vives afin d'assurer une cessation immédiate de l'agression et une prise en charge rapide de la crise humanitaire catastrophique dans tous les territoires palestiniens occupés, tout en oeuvrant pour la création du climat et des conditions propices à la reprise du processus de paix, afin de mettre fin au conflit et à l'occupation de tous les territoires palestiniens, selon les références internationales pertinentes».

Le Groupe arabe a également plaidé pour «une condamnation claire et explicite des tueries systématiques ciblant les Palestiniens, loin de la politique du deux poids, deux mesures, tout en demandant des comptes aux responsables des crimes perpétrés contre les Palestiniens sans défense», appelant le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres à «déclarer l'état d'urgence humanitaire» en vue de permettre à la communauté internationale de contribuer efficacement à l'allégement des souffrances des civils palestiniens et à agir pour la reconstruction de la Bande de Ghaza, sous blocus injuste depuis 15 ans. Et de souligner qu'il «ne saurait y avoir de solutions à la cause palestinienne sans le traitement des causes profondes de tout le conflit, en mettant fin à l'occupation des territoires palestiniens et en permettant au peuple palestinien d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'établissement de son Etat indépendant avec El-Qods comme capitale».

Boukadoum a relevé dans son allocution que 76 années après la création de l'Organisation des Nations unies (ONU), «la cause palestinienne a demeuré, pendant ces années, la seule constante dans nos ordres du jour sur une durée dans laquelle des centaines de décisions ont été adoptées, toutes réaffirmant les droits inaliénables du peuple palestinien à l'autodétermination, à l'indépendance et à la souveraineté et le droit des Palestiniens au retour à leurs maisons et à leurs biens»... «Où en sommes-nous quant à la décision N° 181 qui a instauré la partition et conféré une formule internationale en plaçant la ville d'El Qods sous contrôle international, accompagnée d'une carte détaillée des frontières décidées. Où en sommes-nous de la Conférence de paix de Madrid et des Accords d'Oslo et des centaines de décisions adoptées par l'Assemblée générale et des dizaines de décisions du Conseil de sécurité, de la Décision n° 242 en 1967 jusqu'à la Décision 2334 en 2016?». Boukadoum a indiqué que durant cette période, l'autorité occupante a mis la main sur 85% des territoires palestiniens, alors que El-Qods connaît toujours des campagnes de déplacement forcé de ses habitants et de destruction visant à aliéner son identité authentique. Il a, enfin, exprimé la conviction du Groupe arabe que «la question palestinienne ne saurait être résolue en l'absence d'une position courageuse de notre part pour mettre fin à l'impunité et à l'occupation des territoires palestiniens».