Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a eu,hier, un entretien téléphonique avec son homologue iranien, Mohamed Jawad Zarif sur les derniers développements au Moyen-Orient ainsi que sur plusieurs questions liées aux relations bilatérales et aux voies et moyens de les promouvoir. «J'ai eu un entretien téléphonique avec mon frère Mohamed Jawad Zarif, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran durant lequel nous avons abordé les derniers développements de la situation dans la région du Moyen-Orient ainsi que plusieurs questions liées aux relations bilatérales et aux voies et moyens de les promouvoir», a écrit M. Boukadoum sur son compte tweeter.