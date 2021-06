Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a affirmé, mercredi, à Berlin en Allemagne, que «l'Algérie ne ménagera aucun effort pour assurer le succès du processus de la réconciliation nationale en Libye, relevant «l'importance de ce chantier pour assurer la stabilité, l'unité et la cohésion sociale à long terme» dans ce pays.»Nous félicitons le Conseil de la présidence libyenne d'avoir préparé le terrain à cet effet par la création d'une Haute Commission de réconciliation nationale», a-t-il noté dans son discours à l'ouverture des travaux de la Conférence internationale de Berlin 2 sur la Libye. Boukadoum préconise, par ailleurs, «la nécessité de réfléchir à un mécanisme de suivi de la Conférence de Berlin à notre niveau, pour évaluer régulièrement la mise en oeuvre de nos engagements respectifs». Avant d'appeler tous les participants à la Conférence de Berlin «à soutenir et à comprendre les préoccupations légitimes des pays voisins, relevant que «ce qui touche la Libye touche immédiatement et directement les pays voisins», il a souligné combien ce qui touche la Libye nous touche directement et immédiatement, appelant «tous les acteurs impliqués en Libye à unir leurs efforts et leurs actes, à travers le processus multilatéral en cours qui a le potentiel de mettre fin une fois pour toutes aux souffrances du peuple libyen, et bien sûr de la région». Boukadoum a par-là même renouvelé «l'engagement de l'Algérie en faveur d'un processus politique contrôlé par les Libyens avec l'aide de la communauté internationale et son engagement à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye ainsi que le droit souverain de son peuple à bénéficier de ses ressources naturelles». Et le ministre des Affaires étrangères d'ajouter: «faisons en sorte que le consensus général autour d'une solution politique et pacifique à la crise en Libye ne reste pas un simple slogan.»