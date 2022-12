Le vice-ministre des Affaires étrangères russe et représentant spécial du président Poutine pour le Moyen-Orient, Mikhaïl Bogdanov a rencontré, vendredi à Moscou, une délégation sahraouie avec laquelle il a examiné plusieurs questions d’intérêt commun. La délégation sahraouie était composée du membre du Secrétariat national et responsable de l’Organisation politique du Front Polisario, Khatri Addouh et du membre du Secrétariat national, représentant du Front Polisario auprès des Nations unies (ONU) et Coordonnateur de la Mission (Minurso), Sidi Mohamed Amar. Selon l’Agence de presse sahraouie (SPS), la rencontre de la délégation sahraouie avec le responsable russe, «intervient dans le cadre de la communication continue entre les deux parties russe et sahraouie». Elle a permis d’«examiner plusieurs sujets d’intérêt commun, dont l’état du processus de paix parrainé par l’ONU au Sahara occidental, ses perspectives et d’autres questions».