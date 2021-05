Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a souligné jeudi, à Washington, le rôle de l'Algérie dans la promotion de la stabilité au Sahel et en Libye, saluant ses efforts consentis dans la diversification économique et énergétique, a indiqué le porte-parole du département d'Etat, Ned Price. Dans un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, «le secrétaire d'Etat a exprimé son appréciation du rôle de l'Algérie et sa volonté d'attirer davantage d'entreprises américaines en Algérie», a ajouté Ned Price dans une déclaration. «Il a noté que les Etats-Unis se réjouissaient d'être l'invité d'honneur de la Foire commerciale internationale 2022 de l'Algérie», ajoutant que «les deux responsables ont réaffirmé la solidité du partenariat américano-algérien». Lors de cet entretien, Blinken et Boukadoum ont discuté «du renforcement des relations bilatérales, fondées sur des valeurs partagées et des intérêts communs», a souligné Ned Price. Ils ont discuté, en outre, «des possibilités d'accroître la coopération en Afrique pour promouvoir la prospérité économique et la stabilité régionale». Jeudi, le MAE Sabri Boukadoum a indiqué s'être entretenu «par téléphone avec le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken sur les voies de renforcement du partenariat stratégique entre l'Algérie et les Etats-Unis dans divers domaines». Les deux parties ont également échangé leurs vues sur des questions régionales d'intérêt commun, notamment la situation au Sahara occidental, au Mali et en Libye.