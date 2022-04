Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s'est entretenu mardi avec des dirigeants israélien et palestinien pour les appeler à «mettre fin au cycle de violences», après l'escalade des dernières semaines. Le département d'État américain a également annoncé que la responsable des affaires du Proche-Orient, Yael Lempert, se rendrait à partir de mardi et jusqu'au 26 avril en Jordanie, en Israël, en Cisjordanie, et en Égypte, pour des discussions visant «à réduire les tensions». Dans des entretiens séparés avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et avec le MAE sioniste, Antony Blinken a souligné «l'importance de voir les Palestiniens et les Israéliens travailler pour mettre fin au cycle de violences», a déclaré le département d'État. Il a aussi demandé aux deux camps de faire preuve de «retenue» et de «s'abstenir de tout acte ou déclaration qui alimente l'escalade des tensions», y compris sur l'esplanade des Mosquées à El Qods-Est, troisième lieu saint de l'islam. Le secrétaire d'État s'était déjà entretenu lundi avec son homologue jordanien, Aymane al-Safadi, pour insister sur «l'importance de préserver le statu quo historique» sur ce site administré par la Jordanie, mais dont l'accès est contrôlé par l'État hébreu. Dans son appel avec le chef de la diplomatie israélienne, Antony Blinken a «réitéré le soutien inébranlable du gouvernement» américain «à la sécurité d'Israël et a condamné les récentes attaques de roquettes depuis Ghaza». Au président palestinien, il a réaffirmé «l'engagement des Etats-Unis à améliorer la qualité de la vie du peuple palestinien de manière concrète». Auprès des deux, il a plaidé pour «une solution négociée à deux États» vivant côte à côte, malgré un processus de paix moribond. L'armée de l'air sioniste a mené ce mardi, des frappes contre Ghaza, les premières depuis trois mois, suite à un tir de roquette depuis l'enclave palestinienne. Plus de 150 Palestiniens ont été blessés lors de heurts avec les forces israéliennes vendredi et dimanche sur l'esplanade des Mosquées, durant le mois sacré du Ramadhan.