Le chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul), Jan Kubis, a fait savoir, samedi, que le Comité militaire mixte libyen (5+5) est sur le point de mettre sur pied un mécanisme concret de retrait «progressif, équilibré et séquentiel» de tous les mercenaires et forces étrangères présents en Libye, précisant que «cette démarche sera appliquée en concertation avec les pays voisins de la Libye». «Ce mécanisme viendra concrétiser le plan de retrait des mercenaires qui a été décidé par le Comité militaire mixte libyen (5+5) lors de sa réunion du 8 octobre dernier à Genève en Suisse, conformément aux recommandations des Conférences de Berlin 1 et 2 et aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité», a souligné M. Kubis, dans son allocution à l'ouverture des travaux de la réunion du Comité militaire mixte 5+5 au Caire. Jan Kubis a noté, à ce titre, que ce plan consistant en le retrait «progressif, équilibrée et séquentiel» des mercenaires «est une feuille de route purement libyenne conçue dans le cadre visant à faire revenir la paix, la stabilité, la sécurité et le développement durable en Libye et dans la région de manière générale».

Il a rappelé que «ledit plan a été dévoilé pour la première fois lors de la Conférence ministérielle internationale sur la stabilité en Libye tenue récemment à Tripoli et a été approuvé par le gouvernement d'unité nationale». Réitérant, par ailleurs, la détermination de la Manul à accompagner les autorités libyennes dans leurs efforts visant à recouvrer la paix et la stabilité dans le pays,

M. Kubis n'a pas omis de saluer les efforts «fructueux» du Comité militaire mixte libyen (5+5). «Le Comité militaire mixte a réussi à préserver le cessez-le feu en vigueur depuis le 23 octobre 2020, il a procédé à la réouverture de l'espace aérien et de la route côtière, et a initié plusieurs opérations d'échange de prisonniers», a-t-il rappelé. Le chef de la Manul a exprimé enfin son souhait de voir la réunion du Caire aboutir à un consensus entre les membres du Comité militaire mixte (5+5) sur une rapide mise en oeuvre du mécanisme de retrait des mercenaires qui «revêt une importance particulière à la veille de la tenue des élections présidentielle et législatives», a-t-il affirmé.