Le ministre libanais de l'Intérieur Bassam Mawlawi a exhorté mardi les citoyens du pays à respecter la sécurité des pays frères, dont les membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), a rapporté l'Agence nationale de l'information. «L'Arabie saoudite et le reste des pays du CCG ont toujours soutenu tous les Libanais de la même manière, sans discrimination», a-t-il souligné lors d'une rencontre à Beyrouth avec Walid al-Bukhari, l'ambassadeur saoudien au Liban, ajoutant que Beyrouth s'est engagé à prévenir tout préjudice verbal aux Etats du Golfe. «Nous continuerons d'adopter cette approche pour le bien de notre pays et de sa stabilité ainsi que la stabilité des pays arabes, car la sécurité des Arabes est commune à tous les pays de la région», a-t-il noté. L'Arabie saoudite et le Koweït ont annoncé jeudi le retour de leurs ambassadeurs au Liban après que le Premier ministre Najib Mikati, s'est engagé à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la coopération avec le CCG. L'Arabie saoudite, le Koweït, les Emirats arabes unis et Bahreïn, tous membres du CCG, avaient rappelé leurs diplomates en octobre 2021 pour protester contre les propos de l'ancien ministre libanais de l'Information George Kordahi, qui critiquait la coalition au Yémen.