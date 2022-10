Le ministre allemand de l'Économie a déploré, hier, les prix «astronomiques» demandés par les pays «amis» de l'Allemagne, Etats-Unis en tête, pour fournir le gaz. «Certains pays, mêmes amis, obtiennent parfois des prix astronomiques», a déclaré Robert Habeck lors d'une interview au quotidien régional «Neue Osnabrücker Zeitung» hier. «Cela pose problème», a affirmé le ministre, qui appelle la Commission européenne à en «parler» avec ces pays. Pour assurer sa sécurité énergétique et sauver son industrie, Berlin, a dû diversifier ses fournisseurs et a considérablement augmenté ses achats de gaz liquéfié (GNL), beaucoup plus chers à importer. Le pays -comme l'ensemble du continent- s'est notamment tourné vers les Etats-Unis, dont la part dans les importations européennes de GNL a grimpé de 28% à 45% entre 2021 et 2022. Habeck a donc particulièrement ciblé les fournisseurs américains. «Les Etats-Unis se sont tournés vers nous lorsque les prix du pétrole ont explosé (...) Je pense qu'une telle solidarité serait également utile pour amortir les prix du gaz», a déclaré le ministre. Au printemps dernier, alors que les prix du pétrole s'envolaient, les Etats-Unis, suivis par leurs alliés au sein de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), avaient puisé dans leurs réserves stratégiques nationales de barils pour alléger la pression sur les marchés. Berlin appelle également l'Union européenne à coordonner ses achats de gaz pour faire baisser les prix. L'UE doit «mettre en commun son pouvoir de marché et orchestrer un comportement d'achat intelligent et synchronisé (...) afin que les différents pays de l'UE ne renchérissent pas les uns sur les autres», a-t-il ajouté. Pour plafonner les prix du gaz pour ses habitants et entreprises, le gouvernement allemand a déjà annoncé la semaine dernière un plan d'aide massif de 200 milliards d'euros. Cette initiative a été critiquée par ses voisins européens accusant Berlin de faire cavalier seul sur le sujet.