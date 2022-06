Le gouvernement allemand, par le biais du ministère des Affaires étrangères, a réaffirmé vendredi son soutien aux efforts des Nations unies pour parvenir à une solution juste et durable au conflit au Sahara occidental. «Le gouvernement fédéral continue de soutenir les efforts des Nations unies pour parvenir à une solution juste, viable, durable et mutuellement acceptable du conflit, sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité», a indiqué le ministère des AE, dans un communiqué sur le site Internet du Parlement (Bundestag). Le gouvernement fédéral écrit en réponse à une question de Die Linke, le parti de gauche allemand au Parlement, qu'en vertu de l'article 73 de la Charte de l'ONU, «le territoire non autonome du Sahara occidental et le territoire du Royaume du Maroc sont soumis à des systèmes juridiques internationaux différents et doivent donc être considérés séparément». Cette sortie du département ministériel intervient suite aux critiques de la Gauche allemande dans lesquelles elle affirmait que le gouvernement fédéral soutenait l'occupation du Sahara occidental par le Maroc.