Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane poursuivait, hier, sa tournée chez ses voisins du Golfe, alors que l'interpellation en France d'un Saoudien soupçonné d'être membre du commando impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 à Istanbul continue de faire des remous. Mohammed ben Salmane, dit «MBS», qui dirige de facto l'Arabie saoudite, se trouve aux Emirats arabes unis depuis mardi soir, après une visite à Oman et avant de se rendre notamment au Qatar, dans le cadre d'une tournée régionale en vue du sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG) mi-décembre. Il doit visiter l'Exposition universelle de 2020 à Dubai, au lendemain d'une rencontre avec le prince héritier d'Abou Dhabi et homme fort des Emirats, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane.

«Les relations excellentes entre nos deux pays ne font que se renforcer», a affirmé mardi soir le prince héritier d'Abou Dhabi, selon l'agence officielle des Emirats WAM.

«L'Arabie saoudite a toujours été un acteur régional important.» MBS poursuit sa tournée alors que les autorités françaises vérifient l'identité d'un ressortissant saoudien, présenté comme étant Khalid Alotaibi, 33 ans, qui a été interpellé mardi matin à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et placé en rétention judiciaire alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Riyadh.

Khalid al-Otaibi est soupçonné d'avoir fait partie d'un commando d'une dizaine de Saoudiens envoyés au consulat d'Istanbul le 2 octobre 2018 pour «exécuter» Khashoggi et «dissimuler les preuves» du meurtre, selon des documents des gouvernements britanniques et américains. Mais selon une source sécuritaire saoudienne, l'homme interpellé est victime d'une erreur d'identité, alors que «des centaines de Saoudiens portent ce même nom».

Le Saoudien arrêté mardi en France, qui était soupçonné d'être un membre du commando impliqué dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en 2018, n'est pas le suspect recherché par la Turquie et a été remis en liberté, a annoncé, hier, le procureur général de Paris.

Selon les médias d'Etat saoudiens, Mohamed Ben Selmane doit aussi se rendre à Bahreïn, Koweït et au Qatar.

La visite du dirigeant saoudien à Doha sera la première depuis 2017, quand les relations diplomatiques avaient été rompues entre les deux pays.

L'Arabie saoudite, les Emirats, Bahreïn et l'Egypte avaient alors accusé Doha d'être trop proche de l'Iran, puissance régionale rivale du royaume saoudien, et de soutenir des groupes radicaux, ce que les autorités qataries ont toujours démenti.

Les quatre pays ont rétabli leurs relations avec le Qatar en janvier dernier, scellant la fin d'une brouille qui a plombé le cadre stratégique de leur coopération malgré les efforts de l'ancienne administration Trump qui a tenté de les réconcilier en agitant le spectre d'une menace iranienne dans la région.