Le président syrien Bachar al-Assad a souligné, samedi, la nécessité de mettre fin à la présence de «puissances étrangères illégales» sur le sol syrien, faisant référence aux forces américaines et turques, a annoncé l'agence de presse d'Etat SANA. Al-Assad a fait ces remarques lors de sa rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdullahian, notant que la guerre contre le terrorisme se poursuivra jusqu'à ce que toutes les régions syriennes soient libérées. Le président syrien et le ministre iranien ont également discuté des relations stratégiques entre les deux pays et des efforts conjoints déployés pour présenter des plans visant à renforcer leur coopération dans tous les domaines. Les commentaires d'Al-Assad sont intervenus quelques jours seulement après que le ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Mekdad, a déclaré que l'armée syrienne se dirigerait vers le nord-ouest de la Syrie, où se trouvent les rebelles soutenus par la Turquie, et vers les régions du nord-est où les milices kurdes soutenues par les Etats-Unis sont positionnées, pour reprendre le contrôle de ces zones.

Le gouvernement syrien a récemment insisté sur la nécessité de libérer ce qui reste dans les zones tenues par les rebelles dans le nord du pays, exhortant les puissances étrangères qui sont entrées sur des territoires syriens sans le consentement du gouvernement, comme les Etats-Unis et la Turquie, à partir. A son arrivée à Damas plus tôt samedi, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré qu'au cours des dernières semaines, la Syrie et l'Iran avaient conclu des «accords importants» pour parvenir à un développement global des relations dans tous les domaines, notant que les deux pays proposent des «programmes intensifs» pour mettre en oeuvre la coopération dans des domaines tels que l'économie, le commerce et le tourisme.