Le Comité arabe de solidarité avec le peuple sahraoui a réaffirmé qu’«il n’existe aucune alternative à l’accès du peuple sahraoui à son droit à l’autodétermination et à l’indépendance». Lors d’une réunion tenue par son bureau exécutif via visioconférence et présidée par son président, Mahmoud Al-Saleh, le Comité a réaffirmé qu’«il n’existe aucune alternative à l’accès du peuple sahraoui à son droit à l’autodétermination, à l’indépendance et à la liberté», mettant l’accent sur «la nécessité de respecter ce droit», a rapporté samedi l’Agence de presse sahraouie (SPS). La réunion a débattu du plan d’action du Comité arabe de solidarité avec le peuple sahraoui, en œuvrant à drainer davantage de personnalités politiques et intellectuelles arabes. Le président du bureau exécutif a, en outre, mis en avant l’importance de coordonner l’équipe juridique du Comité avec nombre d’organisations internationales, à l’effet de tenir une série de rencontres, «en vue d’expliquer le droit du peuple arabe sahraoui à l’autodétermination et à se débarrasser de l’occupation marocaine inique et pilleuse des richesses de ce pays, depuis près d’un demi-siècle». Mahmoud Al-Saleh a souligné également l’importance de l’adhésion du Comité à la communauté internationale, «en vue de concrétiser une plus grande efficacité dans l’opération d’accélération de l’activation de la décision internationale relative à la décolonisation du Sahara occidental», appelant par-là même, les Etats du monde en général et arabes en particulier, à soutenir le droit de ce peuple et «à émettre une décision d’application du droit du peuple arabe sahraoui à l’autodétermination et à se libérer de l’occupation».