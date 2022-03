Une voiture a foncé sur une foule se rassemblant pour participer à un carnaval, hier matin, à Strépy-Bracquegnies dans le sud de la Belgique, tuant au moins six personnes et en blessant 26 autres, ont annoncé les autorités. L'accident s'est produit vers 05h00 (04h00 GMT). «Une voiture roulant à grande vitesse a foncé sur la foule qui s'était rassemblée pour assister (au carnaval)», a indiqué à l'agence de presse Belga, Jacques Gobert, le maire de La Louvière, ville située non loin de la frontière française et dont dépend le village de Strépy-Bracquegnies. Selon un communiqué du bureau du maire, un groupe dit «de ramassage» (des personnes se regroupant pour aller au carnaval) d'une centaine de personnes venait de quitter la salle Omnisports pour remonter vers le centre du village, lorsqu'un véhicule a foncé dans la foule. «Dans l'état actuel de l'enquête, on sait qu'un véhicule a foncé dans un groupe de ramassage et qu'on déplore six décès, 26 blessés à des stades divers», et «10 personnes dont les jours sont actuellement en danger», a déclaré Damien Verheyen, substitut du procureur du Roi de Mons, lors d'une conférence de presse à La Louvière. «La voiture était occupée par deux personnes qui ont été interpellées», a-t-il ajouté, précisant qu'elles étaient originaires de La Louvière et nées respectivement en 1988 et 1990. Il a ajouté que la piste terroriste était exclue pour le moment.

«Horrible nouvelle depuis Strépy-Bracquegnies», a déploré sur Twitter le Premier ministre belge, Alexander De Croo. «Une communauté qui se rassemblait pour faire la fête a été frappée en plein coeur». «Mes pensées vont aux victimes et leurs proches. Tout mon soutien va aussi aux services d'urgence pour leur aide et l'assistance apportées», a ajouté De Croo qui devait se rendre dans la journée sur place, accompagné du roi Philippe, selon le bureau du Premier ministre. En Belgique, villes et villages organisent de nombreux défilés de rues pour le Carnaval, les plus connus à Binche et Alost. Comme celui de Binche, le carnaval de Strépy-Bracquegnies accueille des participants costumés, les «Gilles», convoqués tôt pour participer au défilé. «Je marchais à côté», a raconté un témoin, Théo, à la télévision publique belge RTBF. «Je me suis retourné et j'ai vu une voiture qui fonçait dans la troupe.». «Elle est arrivée très vite et n'a pas freiné. Elle a continué et elle a embarqué un ‘'Gille'' 100 mètres plus loin», a poursuivi le jeune homme. «Il y avait plein de gens à terre». «Ce qui était censé être une fête conviviale a tourné au drame.

Nous suivons la situation de près», a tweeté la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden. «Mes sincères condoléances aux familles et amis des personnes décédées et blessées lors de l'incident survenu ce matin à Strépy.». En Allemagne voisine, le 24 février 2020 à Volkmarsen (Ouest), un homme avait foncé à dessein au volant de son véhicule sur la foule lors d'un défilé du carnaval, faisant quelque 90 blessés dont des enfants. Il a été condamné en décembre dernier à la réclusion à perpétuité.

L'Allemagne avait été frappée par l'attaque terroriste la plus meurtrière sur son sol, le 19 décembre 2016, lorsqu'un camion bélier avait tué 12 personnes et fait des dizaines de blessés sur un marché de Noël de Berlin.

Le pays a connu plusieurs attaques similaires depuis, le plus souvent perpétrées par des déséquilibrés, comme en décembre 2020, quand un Allemand qui souffrirait de psychose a tué cinq personnes, dont un bébé, en fonçant avec sa voiture dans une rue piétonne dans la ville de Trèves (Sud-Ouest de l'Allemagne).