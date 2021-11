Au moins 10 villageois ont été tués, vendredi, dans des attaques séparées d’hommes armés contre deux villages dans l’Etat de Kaduna, a rapporté le gouvernement de cet Etat du nord-ouest du Nigeria. Dans un communiqué officiel, le gouvernement de Kaduna a déclaré qu’un nombre indéterminé de personnes avaient été blessées et des maisons rasées vendredi matin par des hommes armés sur les deux sites de ces attaques, à savoir les villages de Yagbak et de Ruhugo dans la zone du gouvernement local de Zango-Kataf de l’Etat de Kaduna. L’administration de Kaduna a déclaré qu’elle avait été informée de cet incident par les autorités militaires et policières, appelant ses habitants au calme. Les hommes armés, des bandits présumés, sont entrés en nombre dans les villages, montés sur des motos, et ont commencé à tirer sur les habitants tout en incendiant leurs maisons, selon un témoin. Le gouvernement a déclaré avoir ordonné une enquête sur ces attaques ainsi que l’octroi d’une aide matérielle aux victimes. Une série d’attaques menées par des hommes armés ont été enregistrées au Nigeria ces derniers mois, conduisant à des décès et des enlèvements dans la région nord du pays.