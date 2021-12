Au moins 94 morts, des maisons aplaties à perte de vue et des enchevêtrements de gravats. Le bilan provisoire était dévastateur samedi après le déferlement sur le centre et le sud des Etats-Unis d'une série de tornades d'une violence inouïe. Le président américain Joe Biden a déploré «l'une des séries de tornades les pires» de l'histoire des Etats-Unis, qualifiant leurs ravages «d'inimaginable tragédie».En tout, au moins 83 décès ont été recensés à travers cinq Etats. Dans l'Illinois, au moins six personnes sont mortes dans l'effondrement d'un entrepôt Amazon, a annoncé le chef des pompiers d'Edwardsville, précisant que la partie secours des opérations était désormais terminée laissant place à la récupération des victimes. Le Tennessee a recensé quatre décès, deux personnes sont mortes dans l'Arkansas, tandis qu'au moins un mort est à déplorer dans le Missouri. Mais c'est le Kentucky, dans le centre-est du pays, qui paie le plus lourd tribut après le passage de ce phénomène météorologique dévastateur touchant particulièrement les immenses plaines américaines. Après avoir annoncé «au moins 70 morts» dans son Etat, le gouverneur Andy Beshear a affirmé que «d'ici la fin de journée ou demain», le bilan s'élèverait à plus de 100 décès, précisant même s'attendre à ce que «le chiffre monte de manière considérable». Il a appelé les habitants à donner leur sang, pour soigner les blessés. Mayfield, une bourgade de 10.000 habitants, a été à l'épicentre de la catastrophe. Le coeur de la ville ressemble «à un tas d'allumettes», a affirmé la maire Kathy O'Nan sur la chaîne CNN.»Les églises du centre ont été détruites, et le tribunal au coeur de la ville a été détruit», a-t-elle ajouté. Des employés d'une fabrique de bougies y ont été piégés après que le toit a cédé sous la violence des vents. On était encore sans nouvelle de dizaines d'employés sur la centaine présents. Aucune personne n'avait pu être sortie vivante des décombres depuis la matinée, laissant craindre là aussi un très lourd bilan. Les agences fédérales de réponse aux catastrophes ont déjà commencé à être déployées sur place, a affirmé Joe Biden, qui a promis que «l'Etat fédéral ferait tout ce qu'il peut pour aider». Les chaînes américaines ont filmé le passage des tornades: colonnes noires balayant le sol, illuminées par des éclairs intermittents. Environ une trentaine de ces tempêtes ont déferlé vendredi soir et samedi matin sur les Etats-Unis. L'une des tornades a parcouru plus de 400 km, selon le service météorologique national (NWS), alors qu'en moyenne celles-ci ne dépassent pas plus de 6 km de distance. La police a confirmé déplorer au moins deux décès dans l'entrepôt. Après avoir déploré le bilan attendu des tornades, Joe Biden a souligné que les phénomènes météorologiques étaient «plus intenses» avec le réchauffement de la planète.