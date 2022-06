Au moins cinq personnes dont des douaniers et des civils ont été tuées samedi dans le sud-est du Mali, lors d'une «attaque terroriste» contre un poste des douanes, ont affirmé une source militaire et un élu local. «Une attaque terroriste a causé la mort de sept civils et douaniers au poste de contrôle de Koutiala», a indiqué la source militaire. Mais un élu local a donné un bilan légèrement différent: «Il y a eu aujourd'hui une attaque terroriste à un poste de sécurité près de Koutiala. Au moins cinq douaniers et civils ont été tués», a-t-il dit. «Les ennemis ont subi aussi des pertes. La situation est sous contrôle», a-t-elle affirmé. L'armée malienne effectuait samedi un ratissage dans la zone de Koutiala, près de la frontière avec le Burkina Faso, un pays théâtre de violences attribuées à des terroristes.