Au moins 22 terroristes ont été neutralisés dans une opération menée lundi par les forces de défense et de sécurité burkinabè dans le sud-ouest du pays, a annoncé mardi l'armée burkinabè dans un communiqué. Suite à des renseignements consolidés, une action offensive a été conduite par des unités du Groupe d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention (GARSI) d'IOLONIORO (province de la Bougouriba, région du sud-ouest) et des unités du Groupement Départemental de Gaoua le 27 juin 2022 pour interpeller des individus qui transportaient des explosifs, selon le communiqué. À l'issue de l'opération, les unités ont effectué un ratissage au cours duquel trois bases terroristes ont été découvertes, précise le communiqué, ajoutant que les unités ont à chaque fois engagé le combat, «neutralisant au moins 22 terroristes».Une importante quantité de matériels dont de l'armement, des munitions, de la drogue et des produits pharmaceutiques ont également été récupérés ou détruits, selon la même source. Le chef d'état-major général des Armées a félicité les unités de gendarmerie engagées dans cette «action victorieuse» et a exhorté l'ensemble des unités à maintenir la pression sur les groupes terroristes jusqu'à leur reddition.