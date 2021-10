Au moins 19 personnes ont été tuées,vendredi, par des hommes armés membres d’un groupe criminel qui ont ouvert le feu sur un marché dans le nord-ouest du Nigeria, ont affirmé, hier, les autorités locales et des habitants. L’attaque a visé le marché du village de Unguwan Lalle, appartenant au district de Sabon Birni, dans l’Etat de Sokoto, proche de la frontière avec le Niger. Des hommes armés «ont attaqué le marché dans l’après-midi, tuant 19 personnes», a déclaré Aminu Al-Mustapha Gobir, un député local représentant du district au parlement de Sokoto. Plusieurs commerçants ont été blessés dans l’attaque et transférés à l’hôpital de Sabon Birni, selon M. Gobir. «Les hommes armés ont tué environ 20 personnes sur le marché, et plusieurs autres ont été gravement blessées», selon Abubakar Shehu, un des commerçants qui a réussi fuir durant l’attaque.»Il sont arrivés vers 15h00, au retour de la prière du vendredi», a-t-il raconté. Il pourrait s’agir d’un attaque de représailles, alors que onze malfaiteurs ont été récemment tués dans un marché d’un village voisin par un groupe d’auto-défense qui combat ces groupes. Le nord-ouest et le centre du Nigeria sont depuis plusieurs années le théâtre de violences perpétrées par des groupes armés, appelés localement «bandits», qui attaquent les villages, volent du bétail, pillent et kidnappent contre le versement de rançons. Les informations au sujet de cette attaque ont mis du temps à émerger depuis vendredi, les autorités ayant coupé le réseau dans la région. Depuis plusieurs semaines, des troupes de l’armée nigériane conduisent une offensive terrestre et aérienne sur des camps de bandits situés dans l’Etat voisin de Zamfara. Certains bandits qui ont réussi à fuir cette opération militaire ont établi des camps dans le district de Sabon Birni, d’où ils mènent des attaques contre les villages à proximité. Face à cet afflux, les autorités de Sokoto ont suspendu les marchés hebdomadaires et coupé les réseaux dans les zones situées à la frontière avec Zamfara, notamment à Sabon Birni. Leur objectif est d’empêcher leur approvisionnement en nourriture et de perturber leurs communications. Le responsable de la sécurité intérieure de l’Etat de Sokoto, Garba Moyi, a confirmé l’attaque et précisé que le marché attaqué était ouvert «en dépit de l’interdiction» prononcée par les autorités.