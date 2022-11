Au moins 19 personnes ont été tuées hier et six blessées quand leur minibus s’est retourné sur une route dans le delta du Nil, dans le nord de l’Egypte, a indiqué le ministère de la Santé. Les accidents de la circulation sont fréquents en Egypte où les routes sont souvent mal entretenues et le Code de la route peu respecté. Officiellement, 7 000 personnes ont été tuées dans des accidents de la circulation en 2021 dans le pays le plus peuplé du monde arabe, qui compte 104 millions d’habitants. En juillet, 25 personnes étaient mortes et 35 autres blessées quand leur car s’était encastré dans un camion garé en bord de route dans le centre de l’Égypte.