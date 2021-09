Au moins 174 Palestiniens ont été blessés vendredi en Cisjordanie, lors de la répression par l'armée israélienne de manifestations de soutien envers les Palestiniens emprisonnés dans les geôles sionistes, a indiqué le Croissant-Rouge palestinien. Parmi les blessés, 25 ont reçu une balle en caoutchouc, a précisé la même source dans un communiqué, notant qu'un chauffeur d'ambulance et un photographe ont également été blessés.Les autres manifestants l'ont été par les grenades lacrymogènes tirées par les soldats de l'entité sioniste pour disperser les manifestants rassemblés dans les villages de Beïta, de Houwara et de Beit Dajan près de Naplouse (nord). Des milliers de personnes avaient participé à une manifestation en solidarité avec les six détenus palestiniens qui se sont évadés lundi d'une prison israélienne.