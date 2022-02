Au moins 17 personnes sont mortes vendredi dans l’explosion d’un camion-citerne après un accident sur une autoroute très fréquentée de l’état d’Ogun, dans le sud-ouest du Nigeria, ont déclaré les secours. «Il y a eu un accrochage entre un véhicule et un camion-citerne et cela a provoqué une explosion», a déclaré Saheed Akiode, coordinateur local de l’Agence nationale de gestion des urgences (NEMA). «Nous avons maintenant 17 personnes qui ont perdu la vie», a-t-il précisé, ajoutant que le bilan des victimes pourrait être revu à la hausse et qu’un nombre indéterminé de personnes ont été emmenées à l’hôpital. L’accident s’est produit sur le pont Ishara, le long de l’autoroute reliant Ibadan à Lagos, la capitale économique, un axe majeur. Les accidents impliquant des camions-citernes sont fréquents au Nigeria.