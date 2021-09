Au moins deux personnes ont été tuées et 19 blessées samedi dans plusieurs attentats à la bombe visant les talibans à Jalalabad, la grande ville de l'est afghan, selon des sources concordantes. Il s'agit des premiers attentats meurtriers recensés depuis le départ des dernières troupes américaines du pays le 30 août dernier après vingt ans de présence militaire. Au moins deux bombes ont visé des véhicules des forces de sécurité des talibans, selon des sources concordantes. Un responsable du département de santé du Nangarhar, dont Jalalabad est la capitale, a fait état de 3 morts et 18 blessés. Plusieurs médias locaux ont de leur côté indiqué que les attentats avaient fait au moins deux morts et 19 blessés. Une photo prise sur place montrait un pickup vert de la police, surmonté du drapeau blanc des talibans, à l'arrêt, le capot tordu et presque à la verticale, au milieu de débris divers. Jalalabad est la capitale du Nangarhar, principal foyer des rebelles du groupe Etat islamique en Afghanistan (EI-K), rivaux des talibans et qui avaient revendiqué l'attentat sanglant qui avait tué plus de 100 personnes à l'aéroport de Kaboul fin août. Les talibans sont revenus au pouvoir à la mi-août à la faveur du retrait des forces américaines et de l'effondrement du gouvernement qu'elle soutenaient. Ils ont notamment promis de ramener la paix et la sécurité, estimant que la fin de la présence militaire occidentale allait permettre de mettre fin aux violences qui déchirent le pays depuis des décennies.