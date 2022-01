Quatre personnes ont été arrêtées au lendemain d’une attaque au cours de laquelle six personnes sont mortes et des maisons ont été brûlées dans le comté de Lamu, une région côtière du Kenya bordant la Somalie, a affirmé, hier, la police. Un homme a été décapité et cinq ont été tués par balles ou brûlés dans cette attaque survenue dans cette région très rurale, à environ 420 kilomètres de la capitale Nairobi. Les autorités locales ont suspecté lundi les rebelles islamistes shebab, sans exclure d’autres pistes comme un conflit foncier. «Il a été établi que l’attaque est liée à des conflits locaux liés à la terre», a dit le porte-parole de la police nationale, Bruno Shioso. Lors de la première attaque, dimanche soir, les assaillants ont décapité une personne âgée, puis pillé sa maison, et tué par balles un autre homme dont le corps a été retrouvé au bord d’une route. Plus loin, les corps de quatre autres hommes ont été retrouvés brûlés, les mains attachées, et ne pouvaient pas être identifiés. Des maisons ont été incendiées et des douilles retrouvées sur place.