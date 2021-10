La police nigériane a révélé que 42 membres du Mouvement islamique du Nigeria (IMN), un groupe terroriste , ont été arrêtés lors d’une violente manifestation à Abuja, la capitale du pays, mardi. Selon Josephine Adeh, porte-parole de la police à Abuja, les membres sont venus des Etats du nord du pays (Niger, Bauchi, Gombe, Borno et Kaduna) pour «semer la confusion» à Abuja. Mme Adeh a dit aux journalistes lors d’un point de presse que les membres ont été arrêtés sur l’axe Kubwa-Gwarimpa d’Abuja après qu’ils ont pris d’assaut la zone en grand nombre, entravant la circulation et lançant des pierres et des explosifs sur les agents de police. Les agents de police ont dispersé les membres du groupe et maîtrisé la situation, a-t-elle raconté, ajoutant qu’aucune victime n’avait été enregistrée, mais que certains membres du groupe avaient été blessés. Le Nigeria a officiellement interdit l’IMN en juillet 2019, affirmant que les activités du groupe constituent des menaces potentielles pour la sécurité nationale, l’ordre public, l’harmonie socio-religieuse et l’intégrité souveraine du pays.