L’Association marocaine des droits de l’homme a appelé à participer à des manifestations dimanche prochain dans toutes les régions du pays, en réponse à l’appel du Front social marocain, à l’occasion de la Journée internationale de la justice sociale. La plus grande association de défense des droits de l’homme au Maroc a signalé que la Journée internationale de la justice sociale intervient «au moment où notre pays connaît de sérieuses régressions, que ce soit en termes de droits économiques, sociaux, environnementaux, de droits civils et politiques». L’association a exprimé, à cette occasion, son soutien aux mouvements sociaux dans leur lutte pour le droit à une vie décente, critiquant «l’exploitation par l’Etat de la pandémie du Covid19 (...) pour contrôler l’espace public dans un climat social marqué par des actions de protestations». L’association a appelé toutes ses branches à participer à toutes les initiatives de lutte aux niveaux local, régional et national, en organisant dimanche prochain des rassemblements dans plusieurs localités à la même heure.