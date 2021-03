Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation qui regroupe 15 organisations politiques, syndicales, de droits de l’homme, de jeunes, de femmes et d’associations, a appelé à une «manifestation forte et massive» devant le Parlement à Rabat, demain à 17h, pour renouveler le rejet de la normalisation avec l’entité sioniste, à l’occasion de la Journée de la Terre (30 mars). Le Front a affirmé que son action intervient «à la lumière d’un déchaînement officiel de l’Etat, à travers tous ses démembrements et responsables, en faveur de la normalisation». Il a appelé à une célébration «unifiée et forte» de la Journée de la Terre, au Maroc, et «à organiser des activités intellectuelles et de sensibilisation et des manifestations, à cette occasion». Saluant «la position des femmes et hommes honorables du secteur marocain de l’éducation contre la normalisation et contre la sale besogne de la faire passer dans l’école et les programmes éducatifs», le Front marocain de soutien à la Palestine encourage les actions de sensibilisation à la cause palestinienne et aux dangers de la normalisation et du sionisme pour le peuple marocain et pour la paix dans le monde.