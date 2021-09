Le président congolais Denis Sassou Nguesso a appelé samedi à Brazzaville tous les acteurs tchadiens à participer au dialogue inclusif dans leur pays pour l’aboutissement de la transition instaurée après la mort en avril du président Idriss Déby Itno. Le dirigeant congolais, en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), a lancé cet appel à l’occasion de la première visite à Brazzaville du chef de la transition tchadienne, le général Matmat Idriss Déby Itno, fils du chef de l’Etat défunt.»Il les a invités, une fois de plus, à privilégier l’intérêt de leur pays, en oeuvrant résolument et continuellement pour l’unité, la paix et la réconciliation nationale», indique le communiqué lu par Denis Christel Sassou Nguesso, ministre congolais de la Coopération internationale et fils du président congolais.