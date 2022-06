Le Premier ministre intérimaire libanais, Najib Mikati, a appelé vendredi tous les partis politiques à accélérer la désignation d'un nouveau Premier ministre qui pourra former un nouveau cabinet capable de faire face à la crise aiguë que traverse le Liban. Mikati a fait ces remarques lors d'une cérémonie de remise de diplômes universitaires dans le nord du Liban, selon une déclaration du Conseil des ministres du Liban.

Le Liban n'a pas le luxe de disposer du temps nécessaire pour résoudre ses problèmes, a-t-il indiqué, ajoutant que tout retard dans la résolution de la crise du pays coûtera plus cher aux Libanais à l'avenir.

Mikati a affirmé qu'il n'avait aucune objection à être nommé Premier ministre pour former un nouveau cabinet, car «il n'a jamais hésité à prendre des responsabilités et à servir le pays, en particulier dans les phases critiques et dangereuses».

Le gouvernement de Mikati était considéré comme démissionnaire depuis le début du mandat du Parlement nouvellement élu, le 22 mai.