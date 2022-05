Les participants à la 26e Conférence interparlementaire «Paix et liberté pour le peuple sahraoui» qui s'est tenue à La Rioja, en Espagne, ont appelé à élargir le mandat de la Minurso à la surveillance des droits de l'homme au Sahara occidental et exigé la fin de l'occupation marocaine. Dans une Déclaration, les représentants des Assemblées législatives régionales de tout le pays (Espagne), réunis, les 6 et 7 mai, au Parlement de La Rioja, ont renouvelé leur engagement en faveur de la cause sahraouie. Compte tenu de la situation «grave» et «déplorable» des droits de l'homme au Sahara occidental, la conférence demande d'«élargir le mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental (MINURSO) à la surveillance des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés». Les parlementaires régionaux espagnols ont réaffirmé à cette occasion que «le Front Polisario est le représentant légitime et unique du peuple sahraoui, tel que reconnu par l'ONU et la communauté internationale».