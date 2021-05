Les différentes composantes de l'organisation politique du Front Polisario ont appelé, hier, à l'occasion du 48e anniversaire de création du Polisario, à «l'unité des rangs et au renforcement de la cohésion nationale pour réaliser les aspirations des Sahraouis à la liberté et à l'indépendance nationale», selon l'Agence de presse sahraouie (SPS). Cet appel est intervenu lors d'une conférence organisée par le Secrétariat de l'organisation politique du Front Polisario, au siège de la jeunesse sahraouie à Chahid El Hafedh, à l'occasion du 48e anniversaire de création du Front populaire pour la libération de Seguia El Hamra et de Rio de Oro (Polisario), en présence du Premier ministre, Bouchraya Hamoudi Beyoun et de membres du Secrétariat national, du Gouvernement et de cadre de l'Etat sahraoui. La conférence a été ponctuée par les interventions de plusieurs composantes de l'organisation politique: le Commissariat politique de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS), le ministère des territoires occupés et des communautés, l'unité politique et administrative de Chahid el Hafedh ainsi que les organisations républicaines et la société civile, les affaires étrangères et le Secrétariat de l'organisation politique. Les interventions ont porté sur le parcours militant du peuple sahraoui, sous le Commandement du Front Polisario et appelé «à l'unité des rangs et au renforcement de la cohésion nationale jusqu'à la réalisation des aspirations des Sahraouis à la liberté et à l'indépendance nationale».

A cette occasion, ils ont salué la décision courageuse du peuple sahraoui de poursuivre la lutte armée après l'échec de l'Onu, après 30 ans de démarches diplomatiques, à trouver une solution au conflit sahraoui, appelant les Sahraouis «à participer à cette bataille jusqu'à la victoire». L'accent a également été mis sur la résistance des héros de l'Intifadha pour l'indépendance dans les territoires occupés et des prisonniers civils sahraouis qui croupissent dans les geôles marocaines et leur contribution héroïque à la défense du peuple sahraoui et de sa cause juste et à la lutte, au quotidien, contre l'occupant marocain sans autre arme si ce n'est une volonté inébranlable».