Le secrétariat du Conseil mondial de la paix (CMP) a appelé les Nations unies à «protéger» les droits humains du peuple sahraoui, dans une note de soutien à la militante Sultana Khaya, victime du harcèlement des forces d'occupation marocaines. «Le territoire sahraoui est occupé par le Maroc depuis 1975 et ceux qui sont engagés dans la lutte pour la libération nationale, comme Sultana Khaya, sont constamment persécutés et attaqués par les forces marocaines», dénonce le CMP dans sa note publiée jeudi.»Le CMP appelle l'ONU à mettre en oeuvre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance et à protéger ses droits humains tant que l'occupation marocaine persiste», souligne le Conseil. Il «exprime sa solidarité sans réserve avec Sultana Khaya et sa famille, assignée à résidence depuis plus de 140 jours et victimes de harcèlement incessant de la part des autorités du Royaume du Maroc». Comme d'autres défenseurs des droits humains sahraouis, elle fait l'objet d'intimidations depuis son retour d'Espagne, cinq jours après que le Maroc a lancé une agression contre les Sahraouis à El Guerguerat et violé le cessez-le-feu en vigueur, rappelle le CMP. Les exactions contre Sultana sont constantes et diverses, s'étendant à sa mère et sa soeur, brutalement battues par la police marocaine et qui se sont vu refuser une assistance médicale, déplore le Conseil.»Le cas très grave de Sultana rejoint celui de plusieurs autres militants sahraouis, y compris des défenseurs des droits humains, des journalistes, des militants écologistes, des prisonniers politiques et bien d'autres, dont les rapports ne manquent pas sur la gravité des violations systématiques dont ils sont victimes», ajoute la même source. Le CMP s'associe aux voix dans le monde pour «exiger l'inclusion immédiate de la protection des droits de l'homme des Sahraouis dans le mandat de la MINURSO». Et il appelle l'ONU à «assurer le respect de la résolution 690 de1991 du Conseil de sécurité, qui a créé la MINURSO pour organiser le référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, d'autant que l'ONU agit, depuis les années 1960, pour la décolonisation du territoire et son indépendance».